Mauges L'agglomération en route pour 2020

Économie, tourisme, culture... Mauges Communauté a adopté sa feuille de route, mercredi soir.

« Acte fondateur ». Les mots sont de Didier Huchon, président de Mauges Communauté. En adoptant leur feuille de route 2017-2020, mercredi soir lors du conseil communautaire, les élus de l'agglomération ont donné un cap au territoire qui regroupe six communes nouvelles. Pendant ces quatre années, l'effort sera mis sur trois axes : la compétitivité (économie, tourisme, mobilités, aménagement numérique), la solidarité (urbanisme et habitat, action sociale et santé, culture, sport) et la qualité (transition énergétique, politiques des déchets et de l'eau).

