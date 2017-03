Mauges Ils sortent leur poubelle six fois par an

0

Elles étaient 53 sur la ligne de départ. Un an plus tard, on en compte encore 43 à l'arrivée. Les familles participant au défi « Zéro déchets » auront finalement bien joué le jeu, portées par « la convivialité, les échanges d'idées » explique Mary Gerard, chargée d'animer cette opération lancée par le Sirdomdi il y a un an, dans les Mauges.

Au fil des mois, leurs poubelles « noires » ont été suivies à la loupe, l'objectif étant de les sortir le moins souvent possible. Le résultat est tout simplement impressionnant. « En moyenne, les participants ont réduit d'un tiers leur production d'ordures ménagères résiduelles. Plus de la moitié se situe dans la tranche des 20 à 64 % en moins. Et nos quatre grands vainqueurs sont au-dessus des 70 % ! »

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi.