Lors des désormais traditionnelles rencontres sportives interécoles pour les maternelles, près de 400 enfants des quatre écoles publiques de Doué la Fontaine, mais aussi des Ulmes, de Concourson sur Layon, de Dénezé sous Doué et de Cisay la Madeleine se sont retrouvés devant les parcours gymniques créés par leurs enseignants dans les deux salles de sport. Encadrés et aidés par des parents d'élèves et de nombreux accompagnateurs bénévoles, chaque élève était incité à franchir tous les obstacles seul ou avec un peu d'aide. Quand il s'agit de " grimper, sauter, se balancer, rouler, tirer, pousser, s'équilibrer, viser, monter, descendre, ramper " pas de fainéant chez les 3-6 ans. L'essentiel étant d'essayer.