La Poitevinière Marie Graton, recoit la médaille de la commune

C’est le rêve de toutes les petites filles, être maîtresse d’école ou infirmière.la jeune Marie Graton de la poitevinière quant à elle a toujours eu en tête d’être coiffeuse. Elle a reçu de la part de Régis Lebrun, maire délégué de la poitevinière, la médaille de la commune, pour ses excellents résultats au concours des meilleurs apprentis de France.

Après avoir quitté le collège en 3ème, j’ai intégré l’école de coiffure et d’esthétique Formaliss de Cholet afin d’y préparer un CAP coiffure. Inscrite au concours départemental, j’ai décroché la médaille d’argent et j’ai poursuivi avec le concours régional et là j’ai obtenu la médaille d’or, ce qui m’a ouvert les portes du concours national.

La réussite de Marie fait la fierté de ses professeurs, de ses collègues, de sa famille et de tout son entourage.

Gardant bien la tête sur les épaules, Marie souhaite un jour avoir son propre salon et pourquoi pas, coiffer des célébrités,