Manchester: les victimes de l'attentat

Voici la liste provisoire des victimes identifiées de l'attentat qui a frappé Manchester le 22 mai, faisant 22 morts, dont des enfants, et 59 blessés. Cette liste sera actualisée au fur et à mesure des identifications.

-Saffie Rose Roussos

Âgée de 8 ans, c'est l'une des plus jeunes victimes de l'attentat. Elle a assisté au concert avec sa mère et sa grande sœur, qui ont toutes les deux été blessées et hospitalisées.

Les professeurs de l'école primaire de Tarleton Community, où elle était scolarisée, ont salué une "magnifique petite fille, dans tous les sens du terme".

"Saffie était aimée de tous, nous nous souviendrons longtemps de sa gentillesse et de son enthousiasme", a déclaré Chris Upton, le directeur de l'école.

-Georgina Callander

Originaire du comté de Lancashire, au nord de Manchester, Georgina Callander était âgée de 18 ans. Elle terminait sa deuxième année d'études de santé au Runshow Collège, à Leyland, qui a confirmé, "dans une profonde tristesse", son décès sur sa page Facebook, et a adressé ses condoléances à sa famille et à ses amis.

-John Atkinson

Le jeune homme de 26 ans vivait à Bury, dans la banlieue nord de Manchester. Ses proches lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, saluant "un jeune homme fantastique".

Une collecte de fonds a été organisée pour sa famille. L'organisateur de la collecte à salué la mort d'un "gentleman" comme il n'en existe qu'"un sur un million".

-Olivia Campbell

Le décès de la jeune fille de 15 ans a été confirmé par sa mère, Charlotte Campbell, mercredi, dans un message posté sur Facebook. "Repose en paix ma précieuse fille magnifique. Tu es partie trop tôt rejoindre les anges. Garde le sourire, ta mère qui t'aime tant" a-t-elle écrit.

Olivia Campbell assistait au concert accompagnée d'un de ses amis, Adam, qui a été blessé et admis à l'hopital. "Le dernier contact que j'ai eu avec elle, c'était vers 20h30", a indiqué Charlotte Campbell à la BBC. "Elle me disait qu'elle passait un très bon moment et me remerciait de l'avoir laissée aller" au concert.

Toute la journée de mardi, la famille d'Olivia avait lancé des appels dans les médias et sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver.

-Alison Howes

Agée de 45 ans, cette mère de famille était venue à la Manchester Arena pour récupérer sa fille. Elle habitait Royton, dans la banlieue nord-est de Manchester. C'est son beau-fils, Jordan Howe, qui a confirmé son décès sur Facebook. "Ils nous ont pris une mère et une belle-mère magnifique et attentionnée", a-t-il notamment déploré.

-Lisa Lees

Comme Alison Howes, qui était avec elle au moment de l'explosion, cette mère de famille de 47 ans est morte en venant chercher sa fille à la fin du concert d'Ariana Grande. Son frère Lee Junter a annoncé sa mort. "Lisa est partie, mais on ne l'oubliera jamais. Je t'aime Lisa, tu vas me manquer", a-t-il regretté sur Facebook.

-Kelly Brewster

Originaire de Sheffield, à l'est de Manchester, la jeune femme de 32 ans a été longuement recherchée par ses proches au lendemain de l'attentat. Son compagnon, Ian Winslow, a annoncé son décès sur Facebook. "Nous avions tellement de projets ensemble. Ma fille Phoebe va être anéantie, comme nous le sommes tous", a-t-il écrit.

- Angelika et Marcin Klis

Le ministre polonais des Affaires étrangères Witold Waszczykowski a indiqué qu'un couple de polonais vivant en Grande-Bretagne avait péri dans l'attentat, sans les nommer. Ce couple de parents était venu chercher leurs filles à la fin du concert. Les enfants sont elles "en sécurité".

Selon les médias polonais, il s'agit d'Angelika et Marcin Klis.