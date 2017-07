Maine-et-Loire"Christophe Béchu et Emmanuel Capus se barrent de la droite"

0

La désignation de l’élu angevin Emmanuel Capus (LR) comme tête de liste de La République en Marche (LREM) aux sénatoriales du mois de septembre continue de faire des vagues. « Ce n’est pas En Marche qui met la barre à droite mais plutôt Christophe Béchu et Emmanuel Capus qui se barrent de la droite », résume ainsi, Jean-Charles Taugourdeau, président de la Fédération LR de Maine-et-Loire. « Qu’on ait envie d’aller vers En Marche pour x motifs, soit. Mais qu’on le fasse en critiquant le parti d’où l’on vient pour ce faire, non. Ce n’est ni nécessaire, ni suffisant ».

« Dire aujourd’hui, comme Emmanuel Capus, que "si Macron échoue, les Français auront droit à un face à face Mélenchon-Le Pen", c’est juste déclarer qu’on ne croit plus en rien, qu’on ne croit pas en l’avenir », poursuit le député Jean-Charles Taugourdeau. « Non messieurs, les cent députés Les Républicains ne sont pas durs. Eux, ils croient en l’avenir, ils croient en la France ».

