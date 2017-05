Maine-et-Loire Vitesse et alcool : 25 permis de conduire retirés en trois jours

0

Les Angevins ont pris le volant au cours du pont du 8 mai. Mais ils n'ont pas été vraiment prudents. Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont relevé de nombreux comportements dangereux.

Pas moins de 25 permis de conduire ont été retirés pour de grands excès de vitesse, entre plus de 40 et plus de 70 km/h au-delà des limites autorisées.

Certains ont aussi perdu leur permis de conduire en raison de leur alcoolisation. Une vingtaine de conducteurs étaient positifs à l'éthylomètre, dont la moitié avec des taux délictuels, de 0,80 g d'alcool par litre de sang et plus.

Il y en a même qui cumulaient plusieurs infractions. La voiture d'un conducteur qui fonçait à 181 km/h au lieu de 90, dans le Saumurois, et qui présentait un taux de 0,94 g, a été saisie.

