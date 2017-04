Maine-et-Loire Vingt centres de secours enseignent les gestes qui sauvent

0

Les attentats, mais aussi les violents orages, les inondations et les feux de forêt ont incité de nombreux citoyens à se former aux gestes de premiers secours. Cette démarche citoyenne, soutenue par le ministère de l’Intérieur, se traduit par des sessions d’initiations gratuites proposées par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et l’Union départementale des sapeurs-pompiers.



Depuis février 2016, 1.340 personnes ont eu l’occasion d’y participer. Les prochaines séances auront lieu samedi 29 avril dans vingt centres d’incendie et de secours du département : Angers Académie, Angers Chêne-Vert, Angers Ouest, Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Vallée, Brain-sur-l’Authion, Chalonnes-sur-Loire, Champigné, Champtoceaux, Cholet, Gennes, La Ménitré, Le Longeron, Noyant, Rochefort-sur-Loire, Saumur, Segré, Seiches, Tiercé et Vern-d’Anjou.



Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire sur le site Internet du SDIS49, sur Facebook (SDIS49) ou via Ttwitter (@SDIS_49). Les inscriptions sont ouvertes à tous. L’âge minimum requis est 10 ans.