Maine-et-Loire "Valoriser toutes les formes de travail"

A la tête du groupe de recrutement Actual (850 salariés, 475 M€ de chiffre d’affaires), Samuel Tual était ce vendredi l'invité du Medef Anjou. Son livre "Le Travail pour tous !", paru en mars 2015, ébauche des pistes d'action largement similaires à celles d'Emmanuel Macron, à commencer par la refonte du Code du Travail.

"Je fais partie de ceux qui pensent que plus on travaille, plus on crée du travail. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui le voient comme un gâteau à partager, qui serait amené à disparaître", explique-t-il, estimant "qu’il faut valoriser toutes les formes de travail." Le patron propose notamment de reconnaitre le travail des aidants familiaux et des femmes au foyer, qui "se consacrent à 100 % à une tâche positive pour la société."

Samuel Tual livre également une réflexion sur les nouvelles formes d'emploi. "Totalement opposé" à l’uberisation et à l’auto-entrepreneuriat, "synonymes d’une perte totale de droits pour les travailleurs", il leur préfère le portage salarial, le temps partagé ou les groupements d’employeurs, plus protecteurs.

« Le Travail pour tous ! », Samuel Tual, éd. Alisio, mars 2015, 20 €.

Entretien à lire dans le Courrier de l'Ouest du samedi 20 mai.