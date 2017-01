0

La gifle assénée, mardi, à Manuel Valls lors d'un déplacement de campagne à Lamballe suscite des réactions jusqu'en Anjou.

Ce geste est qualifié d'« absolument révoltant et inexcusable » par le président départemental du parti Les Républicains, Jean-Charles Taugourdeau.

« Quelles que soient nos convictions politiques, l'engagement public oblige le respect. J'espère ainsi les plus strictes réponses et mesures de la part des autorités à l'égard de tous ceux qui portent atteinte à l'ordre républicain », a indiqué, dans un communiqué, le député-maire de Beaufort-en-Vallée.

Et d'ajouter : « J'entends ce matin (mercredi, ndlr), à la radio, que la vision de la vidéo choquerait parce que l'agent de sécurité aurait maîtrisé l'agresseur de manière violente. Il m'apparaît totalement légitime qu'on puisse riposter pour sécuriser la victime avec les plus grandes rapidité et fermeté contre tout agresseur pouvant porter atteinte physiquement aux représentants de la Nation. C'est le b.a-ba du premier niveau de remise en ordre de notre République ».

La vidéo de la gifle :

Lamballe. Manuel Valls giflé par Letelegramme