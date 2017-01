Maine-et-Loire. Alerte de niveau 2 : le froid va s'intensifier avec le vent

La vague de froid annoncée par Météo France jusqu’au week-end atteint son pic ces prochaines heures.

La station de Beaucouzé prévoit des gelées à - 4° et moins à partir de ce mercredi. Elle annonce - 6° pour jeudi.

Mais la sensation de froidure va être accentuée par un vent de nord-est jusqu’à vendredi.

Pas de quoi parler d’un hiver rigoureux comme en 1985, 1986 et 1987, mais assez pour faire monter la mobilisation d’un cran avec une alerte de niveau 2.

L’objectif assigné par les pouvoirs publics à l’association est clair : « Personne ne doit dormir dehors ».

A savoir :

L’alerte de niveau 2 (jaune), actuellement déclenchée, est décidée lorsque les températures sont comprises entre -5° et -10°, pour trois jours au moins. Le niveau 3 (orange) si le mercure est compris entre -10° et -18°. Et le niveau rouge lorsqu'il est inférieur à -18°.