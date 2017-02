Maine-et-Loire Un Sarthois remporte un concours à Terra Botanica

0

Tourné dans les serres de Terra Botanica et diffusé le samedi après-midi sur TF1, le concours de fleuristes baptisé « C’est le bouquet » s’est achevé hier avec les deux derniers numéros. Les cinq candidats finalistes se sont tout d’abord affrontés lors d’une épreuve se déroulant dans le parc angevin. Ils ont dû réaliser un bouquet… de légumes avec l’espoir de filer en finale puis de s’imposer.

C’est Audric Ronfort, un Sarthois de 18 ans travaillant chez un fleuriste nantais, qui l’a emporté hier et qui a ainsi touché un chèque de 25 000 euros.

Pour son lancement le 28 janvier, « C’est le bouquet » avait été suivi par 1,13 million de téléspectateurs. Le samedi 4 février, les deux numéros suivants ont vu cette audience progresser et ont diverti 1,55 million de personnes en début de retransmission puis 1,22 million pour le second épisode du jour.