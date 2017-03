Maine-et-Loire Une entreprise sur cinq pratique le mécénat

0

Le mécénat a de l’avenir en Pays de la Loire. Selon une étude menée par Admical et le Pôle Mécénat, plus d’une entreprise ligérienne sur cinq (21 %) participe régulièrement au financement de projets associatifs d’intérêt général. La tendance est la même en Maine-et-Loire avec 19 % d’entreprises impliquées, bien supérieure à la moyenne nationale (14 %).

"C’est une très bonne surprise, qui confirme ce que nous observons depuis longtemps", commente le président du Pôle Mécénat Hervé Fillon, également directeur général du cabinet comptable angevin Strego. Selon lui, "l’Ouest est une région dynamique, qui a toujours cultivé une véritable solidarité économique".

Contrairement aux idées reçues, la quasi-totalité des mécènes (96 %) sont des petites et moyennes entreprises, particulièrement ancrées sur le territoire. L’immense majorité des projets soutenus (78 %) sont d’ailleurs mis en œuvre localement, principalement dans le domaine de la culture et du patrimoine, mais aussi du social, de l’éducation et du sport.

