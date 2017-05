Maine-et-Loire "Une décision inique, assassine"

0

Yves Spiesser, le président du Groupement d'associations de protection de l'enfance 49 (GAPE 49) s'insurge des choix effectués par Christian Gillet dans le cadre de la mise à plat de la protection de l'enfance en établissements (nos éditions précédentes). Au final, plusieurs associations importantes du département viennent d'apprendre que la confiance ne leur est plus accordée et donc qu'ils n'auront plus d'agrément pour garder des enfants placés. Dans une longue interview, Yves Spiesser explique comment ces associations locales "n'ont pas été entendues par le Conseil départemental". Pour lui, "Christian Gillet nous condamne à mort"

