Maine-et-Loire Une année 2017 riche en spectacles

Musique, théâtre, humour : la culture promet d’être variée en cette année 2017 avec les nombreux spectacles déjà programmés en Maine-et-Loire.

Côté concerts, citons les venues de Patricia Kaas le 1er mars à l’Amphitéa d’Angers. Et à l'Arena Loire de Trélazé de Julien Doré le 10 mars, des Fréro Delavega, le 18 mars et de Renaud le 21 mars.

Mais aussi et toujours à l'Aréna Loire de Trélazé : les concerts du rappeur Soprano le 26 mars (complet) puis le 4 novembre de Christophe Mae le 5 avril , de M. Pokora le 12 mai ou encore du rappeur Black M. le 9 novembre et de

Michel Sardou le 25 novembre.

Au théâtre, le public angevin pourra découvrir les prestations d'Emmanuel Devos (le 19 janvier au Quai à Angers) ou d'Isabelle Adjani (au Quai à Angers, du 9 au 19 mai). Mais aussi celles d'Isabelle Carré et Patrick Chesnais, toujours au Quai du 1er au 11 février à Angers.

Les humoristes Stéphane Guillon, (le 4 mars au Centre de congrès à Angers et le 8 (complet) à Segré), Jean-Marie Bigard (le 17 mars à 20 h 30 au théâtre Saint-Louis et le 8 juin au Centre de congrès d’Angers) et Alex Lutz (le 27 avril au Dôme à Saumur), viendront aussi en Anjou.

Enfin, n'oublions pas les traditionnels festivals : le festival d'Anjou, le festival Estival de Trélazé, Premiers Plans...

