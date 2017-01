Maine-et-Loire. Tempête hivernale : le département en vigilance orange

0

Météo France émet un avis de tempête hivernale sur la moitié nord de la France. Le Maine-et-Loire fait partie des 53 départements placés en vigilance orange.

Selon Météo France, il s'agit d'une « tempête hivernale de courte durée demandant cependant une vigilance particulière pour plusieurs phénomènes : aux vents forts succéderont de fréquentes giboulées de neige et grésil ».

Le phénomène devrait débuter ce jeudi 12 janvier à partir de 16 heures.

« Un épisode pluvio-venteux marqué va traverser rapidement le nord de la France ce jeudi soir et la nuit prochaine. Une brève séquence de vents violents est attendue d'ouest en est entre 16 heures et minuit ce jeudi : pendant environ trois à quatre heures les rafales d'ouest puis de nord-ouest seront violentes avec des pointes fréquentes à 90/100 km/h dans les terres, et jusqu'à 110/120 km/h sur le côtier. Le vent faiblira rapidement à partir du milieu de nuit mais le régime de nord-ouest plus froid deviendra très instable, parfois orageux (côtes), avec surtout de fréquentes giboulées où neige et/ou grésil prédomineront. »

En Maine-et-Loire, le plus fort de la tempête est attendu entre 22 heures et 1 heures du matin avec des rafales pouvant atteindre 95 km/h dans la région d'Angers.