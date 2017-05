Maine-et-Loire Six nouvelles routes des vins en Anjou - Saumur

0

Convaincue par l’œnotourisme, la Région a totalement repensé sa route des vins. Elles sont désormais dix-sept, dont six en Anjou - Saumur. Bonne nouvelle pour les vignerons.

Les vignerons de l’Anjou - Saumur boivent du petit-lait. Et après le gel, ça fait du bien.

Alors que la publicité sur le vin est interdite et qu’il est toujours compliqué de communiquer, la Région des Pays de la Loire leur a offert une magnifique visibilité en rénovant totalement la route des vins du val de Loire, notamment dans le Maine-et-Loire.

Le constat était simple : créée il yaplus de vingt ans, la route touristique du vignoble de l’Anjou était désuète, quand ses panneaux n’avaient pas tout simplement disparu du paysage.

Longue de 212 kilomètres entre Montsoreau et La Varenne, évitant « soigneusement » Angers et Saumur, boudant la Loire, la route du vignoble angevin ne répondait plus du tout aux attentes du touriste moderne.

