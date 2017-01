Maine-et-Loire Sénatoriales : Jean-Noël Gaultier jette l'éponge

0

En décalage profond avec la ligne politique de Benoît Hamon, Jean-Noël Gaultier, maire de Noyant-la-Gravoyère dans le Segréen, a décidé de prendre ses distances avec le Parti socialiste et ne présentera pas aux prochaines sénatoriales en décembre 2017.

« En votant, par adhésion, pour Vincent Peillon, au premier tour du scrutin, et par déduction, pour Manuel Valls, au second tour, j’avais fait le choix d’une gauche crédible qui conjugue vérité, volonté et responsabilité. Ce choix s’inscrivait dans la continuité et la cohérence des idées que je défends depuis plus de 20 ans. Celles qui justifiaient mon adhésion, mon engagement, et mon implication au Parti socialiste, a-t-il expliqué ce mardi dans un communiqué. Aujourd’hui, je me trouve dans l’impossibilité de partager et donc de défendre des pans importants du programme de Benoît Hamon ».

