Maine-et-Loire Sécheresse hivernale : une situation préoccupante

0

La situation est inédite et préoccupante. Entre juillet et janvier, le Maine-et-Loire enregistre son plus faible cumul pluviométrique depuis 1947. Avec des conséquences sur la flore et le niveau des rivières.

Pour la suite, selon les prévisions de Météo-France, des précipitations devraient quotidiennement arroser le Maine-et-Loire ce week-end et la semaine prochaine.

Ce vendredi et samedi, il pleuvra de manière certaine, par épisodes. Ces précipitations seront accompagnées de fortes rafales de vent.

Averses orageuses Dimanche, le phénomène pluvieux sera marqué par des averses orageuses. Pour la semaine prochaine, l’indice de confiance de Météo-France est fixé à 4 jusqu’à jeudi. Les prévisions sont donc fiables et annoncent, encore, des précipitations. Les pluies seront éparses lundi puis tomberont en averses mardi et mercredi. Elles devraient s’affaiblir jeudi.

Notre dossier météo dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi