Maine-et-Loire. Salon de l'Agriculture : Une First Lady en or à Paris

Le GAEC Piou-Toublanc, de Botz-en-Mauges à Mauges-sur-Loire, a remporté le week-end des 25 et 26 février la première médaille d'or de l'Anjou dans le concours des bovins au Salon de l'agriculture de Paris.

First Lady, sa vache normande, s'est classée première dans la catégorie des femelles en cours de 4e lactation et plus.

Une deuxième vache du GAEC, Jalachita, se classe sixième dans la catégorie des jeunes femelles en cours de première lactation.

Idealise, une vache normande de l'EARL du Mesnil (Bégrolles-en-Mauges) se classe 5e, alors que Digosville, une vache du GAEC Corbet (Orée-d'Anjou), se classe 7e.