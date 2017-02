Maine-et-Loire Quatre champions français de la croissance sont angevins

0

Quatre entreprises angevines figurent au classement des 500 champions français de la croissance, publié par "Les Échos".

Qowisio. La première représentante du Maine-et-Loire n’apparaît que dans la deuxième moitié du classement, au 290e rang. Qowisio, pépite angevine spécialisée dans le déploiement de réseaux haut débit pour objets connectés, a affiché un taux de croissance de 106,74 % entre 2012 et 2015, soit un taux annuel moyen de 27,39 %. Son chiffre d’affaires a plus que doublé en trois ans, passant de 3 à 6,2 millions d’euros. La société emploie plus de 50 personnes en France et aux États-Unis.

Octave. Au 436e rang, la société Octave, spécialiste des solutions e-commerce, affiche une belle croissance de 16,09 % par an, et de 56,44 % entre 2012 et 2015. Son chiffre d’affaires s’élevait alors à 3,1 millions d’euros, contre 2 millions trois ans plus tôt. Basée à Angers, elle emploie aujourd’hui 50 salariés.

Akaze. Implantée à Saint-Macaire-en-Mauges, Akaze fabrique du mobilier métallique pour les PME et les collectivités. Affichée à la 463e place du classement, la société a connu 47,46 % de croissance au cours des trois années étudiées, soit 13,82 % par an. En 2015, elle employait 10 salariés et réalisait 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires.

Evolis. Au 480e rang, Evolis fait partie des étoiles montantes de l’économie angevine. Le fabricant d’imprimantes à cartes plastiques emploie 200 personnes à son siège de Beaucouzé et 100 personnes dans le monde. Son chiffre d’affaires, de 76 millions d’euros en 2015, a gonflé de 44,01 % depuis 2012, soit 12,93 % en moyenne par an.