Maine-et-Loire. Protection de l'enfance : les salariés encore dans la rue

L'annonce officielle par le président du Conseil départemental Christian Gillet, fin avril, des grands changements qui vont intervenir dans le secteur de la protection de l'enfance en danger, est toujours vivement constestée. Ce lundi 15 mai, une nouvelle manifestation des salariés est en cours dans le centre-ville d'Angers à proximité des locaux du Conseil départemental réuni en session. 800 personnes défilent boulevards du roi René et Foch. Et cela malgré l'interdiction de manifester par la Préfecture. Le boulevard Foch est complètement bloqué.

Les manifestants sont ensuite rentrés dans les locaux du Conseil départemental, par le parking souterrain, quand une voiture en est sortie. Ils sont dans les locaux, ils cherchent à rejoindre la salle où le conseil est réuni.

Plusieurs associations historiques de la protection de l'enfance d'Angers, Cholet, Saumur sont "déboutées" par le Département et ne seront plus en capacité d'accueillir ces enfants placés. Outre l'avenir de ces enfants, l'intersyndicale pose la question de plus de 300 emplois menacés dans les associations écartées de la sélection du Département

