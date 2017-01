Maine-et-Loire Primaire : une cinquantaine de soutiens derrière Peillon

0

Un comité de soutien à Vincent Peillon, candidat à la primaire de la gauche dont le premier tour se tiendra ce dimanche, a été créé en Maine-et-Loire. Ce comité revendique une cinquantaine de membre dans le département.

On y retrouve notamment Didier Roisné, maire de Beaucouzé, Sébastien Boussion, conseiller municipal à Trélazé, Joël Bigot, maire des Ponts-de-Cé, Jean-Paul Pavillon, conseiller départemental et 1er adjoint aux Ponts-de-Cé, Hélène Bernugat, adjointe à Beacouzé ou encore Elise Dacosse, secrétaire de la section PS de Trélazé et membre de l’équipe nationale de campagne du candidat.

A lire dans le Courrier de l'Ouest de ce jeudi.