Maine-et-Loire. Présidentielle : le mal-être des agriculteurs

Au Foirail de Cholet, les agriculteurs expriment leur mal-être. La défiance envers les politiques est assumée, sans filtre.

Premier grief majeur ? La distance des responsables politiques. « Tous autant qu’ils sont, ils ne nous connaissent pas », pointe Léon. « Quand tu vois Le Foll, qui est censé être notre ministre, il passe à cent mètres de nous sans même venir nous voir. »

Le discours peut parfois être brutal : « Franchement, je vais vous dire, pour moi, ce sont tous des voleurs, des menteurs, des faux jetons. »

Pour illustrer ce propos, un nom revient souvent, François Fillon (Les Républicains). Auprès d’une population attachée aux valeurs de travail et d’honnêteté, les "affaires" révélées ces derniers mois font tâche : « Fillon, c’est le plus rural. En plus, il vient d’à côté. Mais après tout ça, on ne peut pas voter pour lui. »

"Si c'est Le Pen qui passe, on est mal"

Les recours évoqués ne sont pas légion. Léon écrira « nuls » sur son bulletin. D’autres iront encore plus loin. « Nous, on est tous FN », fanfaronne un témoin. Le vote extrême n’est pourtant pas évident pour tout le monde : « Le Pen, elle a de bonnes idées mais sortir de l’Europe, je n’y crois pas. Si c’est elle qui passe, on est mal. On exporte beaucoup, nous avons besoin de ces marchés, même si c’est mal fait. »

