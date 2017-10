Maine-et-Loire Plus de quarante entreprises à visiter

Le 27 octobre prochain, une vingtaine de curieux auront la chance de découvrir ce travail délicat. Pom'Lignes fait partie des 109 entreprises ligériennes qui ouvriront leurs portes au public au cours du dernier week-end d'octobre (dont 44 en Maine-et-Loire) pour la seconde édition des Journées régionales de la visite d'entreprise.

Bâtiment, décoration, environnement, technologie, transports, viticulture... autant de savoir-faire exceptionnellement accessibles. L'an dernier, l'association organisatrice avait recensé 12 000 visiteurs.

Ces portes ouvertes sont une première pour Pom'Ligne, entreprise familiale fondée en 1968. Aujourd'hui, ses pommiers produisent 6 500 tonnes de fruits par an (dont 20 % en bio) et font travailler 25 salariés permanents. Ils sont à l'origine d'un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros par an. Pour François Cordier, le huis clos n'a plus lieu d'être. « En discutant, on se rend compte que notre métier est assez peu connu », constate le dirigeant, « pourtant, il est important que les gens, qui sont de potentiels clients, sachent ce qu'on fait ici et comment ».

En plus des vergers, les visiteurs pourront explorer l'usine où les fruits sont calibrés, puis lavés, avant d'être conditionnés et expédiés, le tout de manière quasi-automatique.

Visite le vendredi 27 octobre à 10 h 30. Gratuit. Réservation : 02 41 59 30 59 ou gestion@pomligne.com

Le programme complet des Journées régionales de la visite d'entreprise est à découvrir dans l'édition du mercredi 4 octobre du "Courrier de l'Ouest"