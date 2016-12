Maine-et-Loire Nouvelle hausse de 4,4% de l'intérim en octobre

0

A fin octobre 2016, selon Pôle Emploi, le Maine-et-Loire affiche une nouvelle hausse mensuelle de son emploi intérimaire : +4,4% en octobre. La hausse est moins marquée en région Pays de la Loire (+3,1%) et au niveau national (+1,9%).

Sur un an, le département a enregistré 11,1% de missions intérimaires supplémentaires. Il se place ainsi derrière la Sarthe (+20,4%), la Vendée (+19,5%), la Loire-Atlantique (+15,9%), et la Mayenne (+13,3%). La tendance régionale est très favorable avec +16,2% d’emplois en intérim, soit près de 8 200 postes en plus. Au niveau national, la hausse sur un an est de +9,0%.

Tous les secteurs sont en hausse sur le mois. L’industrie, qui concentre 57% des emplois intérimaires régionaux, enfle de +3,9%. Le tertiaire enregistre une évolution des missions de +3,1%. La construction s'élève de 0,7%.