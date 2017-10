Maine-et-Loire Nathan, 12 ans, a pu rencontrer Lionel Messi et Neymar

0

Nathan, 12 ans, souffre d’une maladie extrêmement rare et grave, la maladie de Fanconi.

En mai dernier, la fondation Make-A-Wish® lui a permis de réaliser son plus grand rêve : rencontrer Lionel Messi.

Tous les joueurs du FC Barcelone sont venus lui dédicacer un maillot de supporter. Y compris le fameux Neymar, qui n’avait pas encore intégré l’équipe du PSG…

« On a assisté à l’entraînement et on a pu visiter le stade », raconte Bertrand Papin, qui a accompagné son fils en Espagne.

« Ce vœu, on était impuissants à l’exaucer nous-mêmes. On ne remerciera jamais assez l’association. »