Anjou Le député Piron (UDI) : "Je ne peux plus soutenir François Fillon"

A la suite des déclarations de François Fillon, le député centriste Michel Piron (UDI) a expliqué ce mercredi qu'il ne pouvait plus soutenir la candidature de l'ancien Premier ministre : « J'ai été loyal au soir du second tour de la primaire. Puis, je me suis tu après les premières révélations du Canard enchaîné, détaille-t-il. Mais ce soir, il est évident que je ne peux plus suivre une telle attitude au nom du bon fonctionnement de nos institutions ».

