Maine-et-Loire L'intérim n'en finit plus de grimper : +8,9% en novembre

0

Mois après mois, l’intérim confirme sa nette tendance à la hausse. Selon le baromètre Prism’Emploi, l’emploi intérimaire a encore bondi de 8,9% en Maine-et-Loire en novembre, restant sur le rythme des mois précédents (7,7% en octobre et 8,8% en septembre).

Les effectifs sont également en forte hausse au niveau national (9,5%), et plus encore au niveau régional (14,6%). Les Pays de la Loire se placent ainsi en première position des régions où l’intérim a le plus augmenté cette année : 13,2%, contre 6,1% en moyenne.

Dans les départements ligériens, l’ensemble des secteurs d’activité bénéficie de cette croissance. Les embauches d’intérimaires ont ainsi grimpé de 21,9% dans les transports, de 16,8% dans l’industrie, de 14,2% dans le commerce et de 12,9% dans le BTP. Seuls les services restent à la traine, avec une très faible hausse de 2,9%.