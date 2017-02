Maine-et-Loire Les Z'Eclectiques ont réussi leur « délocalisation »

0

Pour la première fois de son histoire, le festival les Z'Eclectiques, dont le cœur bat à Chemillé et à Cholet, a baladé sa collection hiver en Maine-et-Loire.

Première étape réussie jeudi soir au Club, la petite salle du Chabada à Angers avec It It Anita, Electric Electric et GaBLé. « On a fait 175 spectateurs payants, 220 avec les invités, l'objectif est atteint », indique Thierry Bidet, le directeur artistique du festival.

Le lendemain, les Z'Eclectiques ont rassemblé 110 personnes à l'espace Senghor du May-sur-Èvre autour de Blick Bassy et du duo Grise Cornac.

Enfin, 160 spectateurs sont venus se recueillir autour de la diva américaine du rock, la ténébreuse Shannon Wright, samedi soir à la chapelle Saint-Louis à Cholet. « La délocalisation a bien fonctionné, on ne s'interdit pas de recommencer. Notre but, c'est de toucher un maximum de publics », conclut Thierry Bidet.

