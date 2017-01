Maine-et-Loire. Les terminales ont jusqu'au 20 mars pour leurs vœux post-bac

Les terminales ont jusqu’au 20 mars pour formuler leurs vœux post-bac. Le point avec la conseillère Lætitia Jouanneau-Ferron.

Extrait de son interview dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi :

À quel moment les enfants devraient-ils commencer à réfléchir à leur avenir professionnel ?

« Il faudrait sérieusement se poser les bonnes questions en 4e, 3e. Même si les enfants sont jeunes et qu’il n’est pas si simple, à 14 ou 15 ans, de centraliser ses centres d’intérêts, de connaître ses qualités et ses défauts. Les élèves doivent commencer à réfléchir à un projet et à un environnement avant de focaliser sur un métier. Tout le travail consiste ensuite à faire coïncider le rêve d’un métier avec sa réalisation car tous les rêves ne sont pas réalisables. »