Maine-et-Loire Les six infos à retenir du week-end

Voici les six infos du week-end en Maine-et-loire à retenir si vous vous êtes déconnectés ou pour briller au bureau lundi matin.

1 - Angers. Un jeune de 18 ans tué par arme à feu à Monplaisir

Un jeune homme de 18 ans était blessé dans le dos, par arme à feu, et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, rue de Haarlem dans le quartier de Monplaisir, au nord d'Angers. Il a été médicalisé par le Samu et les sapeurs-pompiers puis évacué vers les urgences du CHU. Il est décédé un peu plus tard dans la soirée.

2 - Angers. Un automobiliste percute des piétons et prend la fuite

Il aurait déléburément foncé sur les piétons.

3- Football - Coupe de France. Le SCO s'en sort à Granville (1-2)

Angers-SCO évite le piège tendu par Granville (CFA) et se qualifie pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Angevins recevront Caen au tour suivant.

4- Trélazé. Basket : L'UFAB Angers remporte le derby contre Nantes (71-62)

Les basketteuses angevines, portées par un public en feu, ont enfin renoué avec la victoire en Ligue féminine.

5- Turquant. Chien enterré vivant : c'était le propriétaire

Le 11 décembre dernier, un habitant de Turquant découvrait un chien enterré vivant. L’enquête a permis de confondre… son propriétaire.

6 - Montreuil-Bellay. Un bûcheron coincé sous un arbre

L'accident est survenu vers 15 heures. Le bûcheron n'a été découvert qu'à 22 heures...