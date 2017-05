Maine-et-Loire Les sapeurs-pompiers volontaires s'engagent et s'affichent

0

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire lance une nouvelle campagne de promotion du volontariat, afin de séduire les jeunes et les femmes, et recruter de nouvelles bonnes volontés.

À travers cinq clips et autant de portraits de sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS balaie cinq idées reçues, qui freinent parfois ceux qui hésitent à s’engager.

L'un des cinq clips de la nouvelle campagne de promotion du volontariat :

Ces comédiens amateurs sont de vrais sapeurs-pompiers, engagés dans des centres de secours du département, comme Manon, 22 ans, du centre de Champtoceaux, « qui aime prendre soin d’elle… et des autres aussi ». Par son engagement Manon prouve qu’être sapeur-pompier, ce n’est pas qu’« un truc de mec ».

Quatre autres idées reçues seront contrecarrées par d'autres volontaires, comme Hervé, Marina, Alice ou Raoul, eux aussi engagés dans divers centres de secours du Maine-et-Loire. Chacun aura son affiche et son clip. Ils seront diffusés dans tout le département, sur le site du SDIS 49, sur des panneaux lumineux ou encore pendant les matches du SCO.