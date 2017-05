Maine-et-Loire "Les médecins doivent se saisir du virage de la e-santé"

0

Fondateur du réseau national Connected doctors, le médecin choletais Eric Couhet milite pour que ses confrères se saisissent de la révolution e-santé. "Ils sont encore un peu frileux car ils manquent d’information, et de formation. Ils savent qu’il existe des tensiomètres connectés, des balances intelligentes, des consultations virtuelles, mais ils n’en comprennent pas l’intérêt pour leur pratique de la médecine. Pourtant, ils doivent s'en saisir", regrette-t-il.

"Ce virage devient indispensable pour assurer la continuité des soins, alors que les généralistes sont de moins en moins nombreux, et que les gens sont de plus en plus isolés géographiquement comme socialement", assure le médecin, qui utilise lui-même de nombreux dispositifs connectés dans son cabinet.

Loin de déshumaniser le lien médecin-patient, il considère qu'en déléguant les tâches rébarbatives aux machines, les professionnels pourront mieux se concentrer sur le dialogue.

Entretien à lire dans Le Courrier de l'Ouest du jeudi 25 mai.