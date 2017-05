Maine-et-Loire Les intentions d'embauche en forte hausse pour 2017

0

Dans son enquête annuelle sur les besoins de main-d’œuvre, Pôle Emploi a recensé 26450 intentions d’embauches en Maine-et-Loire pour 2017, en hausse de 18,5% par rapport à l'an dernier. "C’est un signe de plus qui montre de l’économie va mieux", assure Guy Letertre, directeur départemental de Pôle Emploi.

24,6% des entreprises angevines ont prévu de recruter cette année. Hors emplois saisonniers, ce sont les agents d’entretien qui sont le plus recherchés, suivis des ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires et des aides soignants. Mais les professionnels les plus compliqués à recruter pour les entreprises sont les bouchers, avec un taux de tension record de 97%.

