Maine-et-Loire Les infos à retenir du week-end

Le navigateur Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut), originaire de Segré, a bouclé son premier Vendée Globe à la 11e place, ce matin à 10h03, plus de trois semaines après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII).

Le skipper âgé de 38 ans a retrouvé les Sables-d'Olonne après 103 jours, 21 heures et 1 minute de course, une performance qui fait de lui le deuxième bizuth de l'édition à aller au bout de la course dans le sillage d'Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) qui a terminé en 99 jours.





Vainqueurs (1-0) de l'AS Nancy Lorraine samedi soir au stade Jean-Bouin grâce à un but de Jonathan Bamban, les Angevins font une bonne opération au classement. Ils remontent à la 11e place et creusent l'écart sur les clubs relégables.





Du haut de son mètre 83 et de ses 24 ans, le Saumurois Felipe Lopes représentera les Pays de la Loire au concours Mister France 2017. Il se tiendra le mardi 14 mars prochain lors d'une soirée au théâtre Le Palace à Paris.

Cet enfant des favelas de São Paulo au Brésil savoure d'autant mieux cette première victoire qu'il est longtemps resté marqué par cette jeunesse déshéritée. Il est arrivé à l'âge de 12 ans à Montreuil-Bellay et a depuis obtenu la nationalité française.