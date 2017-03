Maine-et-Loire Les étudiants, ces oubliés de la campagne

Interessée par la politique, la jeunesse étudiante se sent clairement oubliée du débat de la présidentielle. Mais elle votera.

Adjoint de la Ville d'Angers à la vie étudiante et à la jeunesse, Florian Santinho (soutien d'Emmanuel Macron) milite pour un renouvellement des élites politiques. Extrait de son interview :

Les étudiants ont le sentiment d'être les grands oubliés du débat de la présidentielle. Qu'en pensez-vous ?

Florian Santinho : « L'enseignement supérieur n'est pas le sujet qui revient le plus dans la campagne présidentielle, c'est certain. Ou par petites touches. Mais la première préoccupation des étudiants ou des jeunes de 18 à 25 ans en général, n'est certainement pas la formation supérieure. Leur première préoccupation, et notamment quand on est en master 2, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Comme l'ensemble des Français, finalement. »