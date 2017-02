Maine-et-Loire Les éleveurs éconduits par Lactalis ont été reçus au ministère

0

Le ministère de l’Agriculture a reçu jeudi un porte-parole des producteurs de lait aux contrats résiliés par Lactalis après avoir témoigné de leur mécontentement dans un reportage sur France 2.

Cinq producteurs du Maine-etLoire sont concernés par la rupture de leur contrat de fourniture du groupe Lactalis, avec un préavis de 12 mois. Ils avaient témoigné dans un reportage intitulé « Sérieusement ? Lactalis: le beurre et l’argent du beurre ? » qui avait été diffusé le 13 octobre dans l’émission « Envoyé Spécial » sur France 2 et mettait en cause le groupe laitier et son PDG, Emmanuel Besnier.

Régis Mainguy, un de ces cinq producteurs de lait « virés de Lactalis », a pu faire « remonter » au ministère la « stupéfaction » et le « désarroi » de ces cinq éleveurs, tous installés dans la petite commune de Landemont (Maine-et-Loire).

Le porte-parole de Lactalis, Michel Nalet, avait confirmé vendredi l’envoi d’un courrier à ces producteurs annonçant la rupture de leur contrat, en expliquant qu’ « il n’est pas possible de poursuivre une relation avec des producteurs qui dénigrent » le groupe.

