Maine-et-Loire. Les conducteurs sont séduits de plus en plus par la location

Les mentalités changent, la location longue durée ou avec option d'achat prend d’assaut les concessions automobiles.



À 46 ans, après « trois voitures achetées d’occasion et deux neuves », Serge change son fusil d’épaule. La voiture qu’il conduit, un crossover japonais, il la loue « sur 49 mois. 289 € par mois sans apport et avec quatre ans d’entretien inclus.

"Le concessionnaire m’a fait un chèque de 8 500 € pour ma voiture qu’il m’a reprise. J’ai toujours aimé posséder mes voitures, les entretenir, les revendre. Mais en vieillissant, on change. Je ne veux plus de problèmes, j’ai d’autres priorités ».

Il n’est pas le seul. La location longue durée ou avec option d'achat opère une percée fulgurante dans l’Hexagone. « 40 % d’augmentation il y a deux ans, 44 % encore l’année dernière », comptabilise l’Angevin Adam Aberbache, directeur de plusieurs concessions du groupe Gemy. « Toutes les marques sont concernées, sans exception ».

