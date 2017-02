Maine-et-Loire Les cinq infos à retenir du week-end

0

Voici les cinq infos qu'il fallait retenir ce week-end.

1. Angers-SCO ramène une victoire précieuse de Lille

Grâce à deux buts de Capelle et Thomas, Angers-SCO est allé gagner samedi soir au stade Pierre-mauroy à Lille. Une victoire (2-1) synonyme de bonne opération puisque les Angevins remonte de la 18e à la 13e place au classement. La course au maintien continue.

2. Une centaine de manifestants pour la fermeture de Pontourny

Samedi matin à 10 h 30, une centaine de personnes se sont réunies devant la salle des fêtes de Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) où avait lieu le départ de la manifestation réclamant la fermeture du centre de déradicalisation de Pontourny. L'initiative émanait de l'association "Radicalement libre de Pontourny".

3. Déjà 3400 inscriptions à Tout Angers Bouge

Le grand rendez-vous sportif et festif d’Angers n’aura lieu que dans quatre mois, le 4 juin 2017. Mais la 8e édition de Tout Angers Bouge attire déjà de nombreux candidats. Les participants peuvent s’inscrire depuis ce vendredi 10 février. Tôt samedi matin, les organisateurs annonçaient avoir reçu déjà 3 400 inscriptions ! Le Trail de la Cité (10 km) affiche même complet.

Les inscriptions se poursuivent par ici.





4. La star du Net donne 35 000 € pour faire construire une école au Maroc

L'Angevin Maxime Chabroud, alias Amixem sur le net, compte 2,3 millions d'abonnés à sa chaîne Youtube. Chacune de ses vidéos humoristique fait un carton chez les moins de 25 ans. Le jeune homme prendra le départ du 4L Trophy ce mercredi, une course réservée aux étudiants dont il vient de devenir le plus important mécène en versant 35 000 € aux Enfants du désert pour faire construire une école dans le désert marocain.





5. Le "gosse de Verneau" publie son second roman noir

L'Angevin Jilali Hamham vient de publier son deuxième roman noir. Dans ce second opus pensé et en grande partie écrit bien avant les attentats de Paris, l'auteur joue avec les peurs et les fragilités de la société française, minée par l'injustice sociale et l'absence de projet national. Le jeune homme qui a grandi dans le quartier de Verneau à Angers signe là un livre noir violent et incisif, tant dans le style que dans le propos. 93 Panthers dérange et ne laisse pas indifférent.