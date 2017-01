Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

Vous rentrez de week-end et avez décroché avec l’actu locale. Voici votre remise à niveau du dimanche soir.





Saint-Martin-d'Arcé. Une conductrice baugeoise se tue en percutant un arbre

Une habitante de Cheviré-le-Rouge s'est tuée dans un accident de la route, samedi après-midi sur la RD 938 (Baugé-La Flèche) à hauteur de la commune de Saint-Martin-d'Arcé. La conductrice, une femme de 60 ans, a percuté un arbre, à 16 heures. Elle était seule dans son véhicule. L'accident est intervenu dans le cadre de l'exercice de son travail. Technicienne de laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle faisait un aller-retour entre deux sites.

Saumur. L'automobiliste perd le contrôle de son véhicule dans la rue Marceau

Une perte de contrôle a mis une voiture sur le flanc, à 15 h 25, ce samedi 28 janvier 2017 dans la rue Marceau à Saumur. Cette Renault Twingo venait des Hauts quartiers et descendait cette rue en pente lorsqu'après un virage, elle est partie sur le côté droit un peu avant l'école hôtelière. Elle a grimpé sur le trottoir, littéralement arraché un candélabre qu'elle a emmené une vingtaine de mètres plus loin en emportant également un banc en béton. Une dizaine de mètres de palissade a aussi été couchée. Les deux occupants, un homme et une femme âgés d'une trentaine d'années, étaient sortis du véhicule lorsqu'une patrouille de police est arrivée par hasard.

Football. Angers-SCO renoue enfin avec le succès face à Metz (2-1)

Grâce à des buts de Tait et Pépé en première période, les Angevins ont dominé Metz (2-1), qui a terminé la rencontre à 9.

Angers. Le palmarès du 29e festival Premiers plans dévoilé

Le festival de cinéma d'Angers, Premiers Plans, a tiré sa révérence ce samedi après dix jours de projections. Le grand prix du jury a été attribué à "Heartstone", film islandais. Le prix du public est allé au film français "Patients" de Grand Corps malade.

Lactalis stoppe les contrats d'éleveurs angevins qui ont parlé à la télé

Le groupe Lactalis, a mis fin à des contrats qui le liaient à des producteurs de Maine-et-Loire. Le numéro 1 mondial des produits laitiers reproche à ces exploitants d’avoir critiqué l’entreprise dans une enquête diffusée en octobre 2016 sur la chaîne publique intitulée « Lactalis : le beurre et l’argent du beurre ».