Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

Vous rentrez de week-end et avez décroché avec l’actu locale. Voici votre remise à niveau du dimanche soir.

1 La Chapelle-du-Genêt Un jeune motard de 21 ans tué dans un accident

Un garçon de 21 ans a perdu la vie, ce dimanche 26 mars au petit matin, dans un accident impliquant une moto et une voiture. Les secours ont été appelés à 7 h 12. Le choc s'est produit sur la RD 756, lieu-dit "Les Parenchères", dans le village de La Chapelle-du-Genêt, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges. Arrivés sur place, pompiers et gendarmes n'ont pu que constater le décès du jeune pilote de la moto. La conductrice de la voiture, 53 ans, est indemne.

2 Course à pied. Tom Mutie et Jane Chelagat s'imposent au semi-marathon de Nuaillé

La 32e édition du semi-marathon de Nuaillé s'est tenue ce dimanche, avec des conditions climatiques idéales pour disputer l'épreuve. Ce sont Tom-Mwendwa Mutie (1:06:36) et Jane Chelagat (1:14:44) qui se sont imposés sur ce parcours. Pour les hommes, l'arrivée a été très compacte, et les participants se sont départagés au sprint, les quatre premiers ont fait moins d’1h04.

3 Basket Pro A : Cholet s'incline sur son parquet face à Pau (69-76)

Cholet Basket a subi la loi de l'Elan Pau-Lacq-Orthez (69-76) pour le compte de la 24e journée de Pro A. Au classement, les Choletais restent 15e et plus que jamais engagés dans la course pour le maintien.

4 Le Mans Un motard décède sur le circuit Bugatti, la compétition annulée

Un pilote est décédé ce dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. L'identité du motard n'a pas été communiquée pour le moment. D'un commum accord entre organisateurs, équipes, pilotes et promoteurs, la suite de cette étape du Championnat de France Superbike a été annulée. L'accident, qui serait arrivé lors d'une chute collective, est survenu pendant le premier tour de la course Supersport/Pirelli, à la chicane Dunlop.

5 Législatives. Le PS réserve la 2e circonscription de Maine-et-Loire à une femme, Arash Saedi s'agace

Le retrait annoncé du député Marc Goua a ouvert une succession agitée sur la 2e circonscription. Le PS veut une candidate, mais l'Angevin Arash Saedi, conseiller parlementaire de Benoît Hamon, conteste.