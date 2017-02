Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

1 Disparus d'Orvault. Une perquisition au domicile du fils en Maine-et-Loire

Une famille de quatre personnes d'Orvault, au nord de Nantes, a disparu mystérieusement de son domicile où des traces de sang ont été découvertes, suscitant l'inquiétude sur un possible drame au sein de cette famille. Les quatre personnes - les parents et deux enfants, un garçon âgé de 21 ans et une fille âgée de 18 ans - n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Des perquisitions ont été menées vendredi dans les résidences des deux enfants, en Vendée et dans le Maine-et-Loire, selon une source proche du dossier.

2 Football. Face à Bastia, Angers-SCO réalise le coup parfait (3-0)

Angers a de nouveau géré idéalement son match contre un concurrent direct pour le maintien, face au 19e, Bastia, ce samedi soir à Jean-Bouin. Grâce à Toko Ekambi (18e, 58e) et Bourillon (79e), les Angevins ont mis à terre des Corses très poreux. L'opération est parfaite : Angers prend dix points d'avance sur le club corse, qui compte un match en moins.

3 Basket Pro A. Cholet gagne dans les dernières secondes contre Dijon ! (72-71)

Giflés 93-53 au match aller en Bourgogne, les joueurs de Philippe Hervé tiennent leur revanche. Contre Dijon ce samedi, les Choletais se sont imposés sur le fil, 72-71. Les Dijonnais, devant au score pendant la quasi totalité du match, menaient à 15 secondes de la fin. Mais sur l'ultime possession choletaise, Jonathan Rousselle inscrit un 3 points et offre la victoire aux siens. Cette victoire à l'arrachée permet à Cholet Basket de rejoindre son adversaire du jour au classement. Les deux équipes en sont à 7 victoires et 13 défaites.

4 Maine-et-Loire. Le palmarès des vins du Concours général agricole

Or, Argent ou Bronze, le palmarès des vins primés à l’occasion du Concours général agricole 2017 est tombé samedi soir, lors de la journée d’ouverture du Salon de l’Agriculture, porte de Versailles à Paris.

5 Choletais. Tous mobilisés pour retrouver le disparu entre les étangs des Noues et de Péronne

Des recherches ont été organisées, ce samedi, à l'étang des Noues et à celui de Péronne. Des dizaines de personnes sont venues en aide à la famille de Robert Loiseau, septuagénaire disparu il y a plus de trois semaines.