Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

Vous rentrez de week-end et avez décroché avec l’actu locale. Voici votre remise à niveau du dimanche soir.





Football. Angers-SCO battu 2-1 à Saint-Etienne : que de regrets…

Malgré l'ouverture du score de Pavlovic (17e) et de nombreuses occasions, Angers-SCO a été battu par un Saint-Etienne plus réaliste en seconde période. L'ASSE a d'abord égalisé sur un but contre son camp de Bamba (51e) et a eu la réussite sur un but de Perrin de la main, validé par l'arbitre (75e). Au classement, le SCO reste 19e.

Saint-Mathurin. L’agresseur au couteau d'une femme maîtrisé par un passant

Les faits se sont produits vendredi soir à Saint-Mathurin-surLoire, vers 19 heures, en plein centre du bourg. Une femme d’une quarantaine d’années a été agressée par un individu qui, la menaçant d’un couteau de cuisine, avait l’intention de lui dérober son sac à main. C’est en se débattant et en appelant au secours qu’elle a attiré l’attention d’un jeune homme d’une trentaine d’années passant à proximité. Celui-ci, pas du tout impressionné par le quidam et son arme blanche, s’est porté au secours de la victime, maîtrisant le voleur et le plaquant à terre, puis appelant la gendarmerie après s’être rendu maître de la situation.

Maine-et-Loire. Pollution de l’air : niveau d’alerte déclenché

La persistance de niveaux élevés de particules fines conduit à la mise en place d’une procédure d’alerte le lundi 24 janvier, pour tous les départements de la région. La dégradation de qualité de l’air observée depuis plusieurs jours en région Pays de la Loire est liée aux conditions météorologiques en cours. En Maine-et-Loire, le niveau d'alerte est à 9 sur une échelle de 1 à 10. En effet, le recours accru au chauffage favorise l’émission de polluants, en particulier de particules fines (PM10), alors que les conditions anticycloniques défavorisent la dispersion de ces polluants.

Centre de déradicalisation de Pontourny près de Saumur : les autorités prises en flagrant délit de mensonge

L'arrestation mardi dernier en Alsace de Mustafa S., 24 ans, l'un des pensionnaires du centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté de Pontourny à Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire), met à mal les déclarations officielles qui affirmaient que ce centre n'accueillerait que des jeunes gens triés sur le volet. Il ne devait en effet recevoir que « des jeunes majeurs de moins de 30 ans en début de processus de radicalisation et non engagés dans des actions violentes ». Or Mustafa S ne correspond pas au profil des pensionnaires qui avait été décrit par les autorités au moment de l'ouverture du centre où il réside depuis septembre dernier.

Insolite ! Bêtes et bestioles ont été bénies par le curé de Sainte-Bernadette à Angers

La paroisse de Sainte-Bernadette a vécu ce dimanche son annuelle bénédiction des animaux sur le parvis de l'église. De la même façon qu'on bénit les marins à Honfleur ou les motards à Porcaro, la paroisse Sainte-Bernadette choisit donc de bénir une fois par an nos compagnons à poils, plumes ou écailles, « dans le sens de l'interpellation du pape François autour du respect de la Création », explique l'épiscopat.