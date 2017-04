Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

Vous avez décroché avec l’actu locale durant ce long week-end. Voici votre remise à niveau.





1. Angers. La Légion d'honneur au professeur angevin Norbert Ifrah

Le médecin et universitaire angevin Norbert Ifrah a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion de Pâques. Ancien chef du service d'hématologie du CHU d'Angers, cet oncologue réputé, qui était aussi le président de la commision médicale de l'hôpital universitaire angevin, est depuis l'an dernier président de l'Institut national du cancer (INCa).

2. Saumur. Marathon de la Loire : Emmanuel Elim et Martha Munyutu s'imposent

Emmanuel Elim (2h20’15) et Martha Munyutu (2h42’17) se sont imposés sur la première édition du Marathon de la Loire, à Saumur. Le podium masculin a été complété par Wilson Kebenei (Kenya, Running 41) en 2h21’55, et Alaa Hrioued (Maroc, Coquelicot 42) en 2h23’42. Du côté des femmes, ce sont Svetlana Pretot (ASPTT Nancy) 2h46’41, et Catherine Thomas-Pesqueux (ES du Val d’Anjou Beaufort) 2h49’28 qui ont obtenu la seconde et troisième place. Le local de l'épreuve, Eric Hérault (Terre de running de Saumur), s'est adjugé la 7e place en 2h35’23.

3. Bauné. Choc frontal : quatre blessés dont un sérieusement

Les secours ont été prévenus peu avant 18 heures, dimanche, par les témoins d'un accident impliquant deux voitures. Sur la route de Mazé, à Bauné, une Renault Mégane et un véhicule utilitaire se sont percutées de manière frontale. Trois personnes ont été légèrement blessées : un homme de 62 ans et deux femmes de 25 et 61 ans. Une quatrième personne, un homme de 32 ans, a été plus sérieusement touchée et a dû être désincarcérée.

4. Angers. Le «village» des chats à Belle-Beille détruit par un incendie volontaire

Dimanche à Belle-Beille, un feu volontaire a détruit le refuge associatif abritant une trentaine de félins. Les pompiers sont rapidement intervenus pour venir à bout du sinistre, mais le feu avait déjà tout détruit. Une plainte doit être déposée ce mardi.

5. 24 Heures motos Doublé Yamaha à l'arrivée de la 40e édition

La Yamaha 94 du team GMT 94 (Mike Di Meglio, David Checa et Niccolo Canepa) s'est imposée ce dimanche sur le circuit Bugatti pour cette 40e édition des 24 Heures motos. C'est la quatrième victoire du constructeur Yamaha dans l'histoire des 24 Heures motos. La dernière remontait à 2009.