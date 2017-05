Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

Vous avez décroché avec l’actu locale durant ce long week-end. Voici votre remise à niveau.





1. Chambellay. Un homme de 24 ans décède dans un accident de la route

Un garçon de de 24 ans a perdu la vie, dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai, dans un accident de voiture, à Chambellay. Les secours ont été prévenus à 1 h 55 pour une sortie de route impliquant un véhicule seul, au lieu-dit La Veuveraie. À bord de la voiture accidentée, se trouvaient deux personnes. Un homme de 26 ans a été légèrement blessé et évacué vers le CHU d'Angers. L'autre occupant du véhicule, un homme de 24 ans, a été déclaré décédé sur place par le médecin du Smur.

2. Football. Le SO Cholet est promu en National

En obtenant le nul (1-1) à Romorantin, tandis que son adversaire direct, Granville, était tenu en échec à Fontenay, Cholet a validé son retour en National, 28 ans après sa dernière apparition au troisième niveau du foot français.

3. Angrie. Le match de football contre Angers Belle-Beille dégénère

Ce dimanche 30 avril, l’équipe de foot d’Angrie rencontrait celle de Belle-Beille. Toutes deux évoluent en 3e division de district. Belle-Beille menait au score 3 à 2 et la fin du match approchait. Mais un accrochage somme toute anodin entre un joueur de chaque équipe, aux abords de la surface de réparation d’Angrie, a viré à la bagarre générale avec envahissement de terrain.

4. Angers. L'association Quazar visée par un tag homophobe

« Non aux homos » tagué à la peinture noire et la signalisation du local de Quazar effacée. Voilà ce qu'ont découvert, dimanche matin, les membres de cette association angevine LGBT. Cet acte de vandalisme et homophobe a eu lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril. En réaction, les responsables de l'association ont modifié le contenu de leur prise de parole prévue lors du défilé du 1er-Mai, ce lundi matin dans les rues d'Angers.

5. Cholet. Disparition inquiétante : opération de recherches aux Noues

Personne n'a de nouvelles de Bruno Vertadier depuis maintenant une semaine. Les derniers témoins l'ayant vu disent lui avoir parlé dimanche dernier, en matinée, dans le centre-ville de Cholet. Une disparition jugée inquiétante puisque sa voiture, inoccupée, a été signalée lundi à la gendarmerie. Le véhicule était stationnée à proximité de l'étang des Noues. Ce week-end, deux grandes opérations de recherches ont été menées par ses amis et sa famille sur le site des Noues.

Bruno Vertadier a longtemps travaillé à la librairie Prologue, devenue le Passage culturel, à Cholet.