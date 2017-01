Maine-et-Loire Les 5 infos du week-end à retenir

0

Vous rentrez de week-end et avez décroché avec l’actu locale. Voici votre remise à niveau du dimanche soir.





1 A Angers, une drôle de neige liée à la pollution

Il a neigé de façon très localisée ces derniers jours sur Angers et la grande région. Un phénomène météo exceptionnel lié à la pollution, explique le centre météo de Beaucouzé. « C’est un phénomène imprévisible qui ne peut être expliqué par l’évolution globale des masses d’air et se produit en conditions anticycloniques, indique Jean-François Laclavetine, technicien météo. Il est lié à une émission de particules, sur lesquelles les gouttelettes de brouillard s’agglomèrent et givrent avant de retomber sur le sol, ce qui peut être caractérisé par une neige en grains».

2 Dans le Choletais, une maison prend feu : quatre occupants évacués

Un important feu s'est déclaré ce samedi soir dans un pavillon situé au lieu-dit de la Gillardière, sur la commune de Saint-Sauveur de Landemont. L'alerte a été donnée par les occupants de la maison vers 17 heures. L'incendie a semble-t-il démarré dans les dépendances, où du bois était stocké.

3 Le candidat François Fillon s'est invité chez le maire d'Angers

Surprise en début de soirée de réveillon samedi soir : le candidat à la présidentielle des Républicains est passé au Parc Expo d'Angers en compagnie de Christophe Béchu.

4 A Saumur, le mur de la maison de Gilles de Tyr (XIIIe siècle) s'effondre

Le mur de tuffeau de ce qui était considéré comme la plus vieille maison de Saumur s'est complètement écroulé sur le coup de trois heures du matin, au cours de la nuit du vendredi 30 au samedi 31 décembre. Le sinistre n'a pas fait de victimes, mais uniquement des dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, et le déblaiement a été rapidement effectué.

5 Des accidents en raison du verglas sur les routes du Haut-Anjou

Dimanche matin, des bruines verglaçantes ont affecté le nord du département, principalement dans le Haut-Anjou. La RD 775 entre Segré et Pouancé était particulièrement glissante. Les rues de Segré étaient difficilement praticables. Trois accidents, heureusement, sans gravité ont eu lieu dans la matinée sur la commune de Combrée.