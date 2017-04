Maine-et-Loire Les 5 infos à retenir du week-end

0

Le carnaval de Cholet s'est élancé ce dimanche après-midi devant un public nombreux venu célébrer ce centenaire. Une fois encore, les carnavaliers ont rivalisé de prouesses techniques, mises en valeur par des musiciens et des danseurs mus par un mot d'ordre : la fête avant tout.

Un cheval a été retrouvé mort, ce samedi 1er avril 2017, vers 16 heures dans une piscine de la rue du Mesliers, à Saint-Lambert-des-Levées, commune déléguée de Saumur. Il avait échappé peu avant à sa cavalière en la désarçonnant alors qu'elle faisait de l'équitation dans ce secteur au nord de Saumur.

Les hommes de Stéphane Moulin se sont inclinés 2-1, ce dimanche, sur un doublé de Nakulma (48e, 54e), contre une réduction du score de Diedhiou (55e).

Porc Longué, chèvres saanen et alpine, vaches maraîchines, moutons Belle-Ile, Ouessant, Bleu du Maine et Landes de Bretagne, etc. : Dix-sept espèces d’animaux fermiers sont en grand danger en Pays de la Loire. En Anjou, des éleveurs refusent cette fatalité. Nous les avons rencontrés.

Les métiers d'art se sont alliés avec les caves de Saint-Hilaire-Saint-Florent pour faire vivre ce samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 un mini-salon. Une vingtaine d'artisans font la démonstration de leur compétence manuelle et partagent leur amour du travail bien fait tout au long de cette rue Ackerman.