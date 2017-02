Maine-et-Loire Le vent va se calmer dans l'après-midi

La tempête Leiv, qui secoue actuellement le sud-ouest de la France, est heureusement de moindre intensité dans notre région.

Le vent souffle ce matin à 70 km/h à hauteur de la station départementale de Météo France à Beaucouzé. On est loin des niveaux atteints la veille : 103 km/h à Martigné-Briand et 100 km/h à Cholet.

Les rafales vont progressivement faiblir à partir du début de l'après-midi.

Demain, c'est la tempête Marcel, guère plus inquiétante, qui traversera le Maine-et-Loire, principalement le sud du territoire.

La semaine prochaine, surtout à partir de mercredi ou jeudi, l'atmosphère devrait être à la fois plus calme et plus froide.