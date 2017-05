Maine-et-Loire Le président Gillet s'élève « contre une instrumentalisation »

0

Christian Gillet, président du Conseil départemental, s'élève contre les mouvements qui s'opèrent autour du dossier de l'enfance protégée. Témoignages d'enfants et peurs véhiculées sont dans le collimateur.

Christian Gillet réfute, comme il a été dit dans les manifestations, « qu'il n'y connaisse rien dans ce domaine ». « J'ai été médecin de famille en milieu rural pendant 25 ans. À la campagne, le médecin est le confident, l'observateur des familles. J'ai été pris aux tripes lorsque j'ai dû faire des signalements. Puis, de 1994 à 2010, j'ai été président de la commission sociale au Conseil général. Je sais ce que c'est ! »

Le président se dit aussi « choqué », « indigné » de voir des mineurs protégés dans les manifestations et de les entendre témoigner. « Ce n'est pas admissible ! Ils sont confiés au Département. C'est une faute professionnelle grave. Je me réserve le droit d'en référer à la justice. Je m'élève formellement contre cette instrumentalisation des enfants et de leurs parents par les syndicats.

